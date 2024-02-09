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В Турции заявили, что проблема с платежными переводами между страной и РФ остается

РИА Новости: проблема с платежными переводами между РФ и Турцией не устранена

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Илья Питалев/РИА Новости

Проблема с платежными переводами между Россией и Турцией еще существует, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров. Об этом сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе в Анкаре.

По словам собеседника агентства, переговоры между соответствующими ведомствами РФ и Турции продолжаются.

Также источник отметил, что в Турции осознают, что есть риски при торговле с Россией в условиях «доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе», а нынешняя проблема вызвана американскими санкциями.

При этом турецкая сторона понимает, что ситуация может нанести серьезный ущерб российско-турецким торговым отношениям.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

В дальнейшем, как сообщила газета Ekonomim, министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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