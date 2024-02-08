США запретят импорт непромышленных алмазов из России

Власти США запретят ввоз в страну ряда видов непромышленных алмазов из России. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу американского Минфина, ограничения будут распространяться «с 1 марта 2024 года на непромышленные алмазы массой 1 карат или более» и «с 1 сентября 2024 года на непромышленные алмазы массой 0,5 карата или более».

В документе уточняется, введенные ранее американской стороной ограничения будут применяться к указанным категориям алмазов вне зависимости от того, были ли такие алмазы значительным образом переработаны в другую продукцию за пределами РФ.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Европейского союза из Российской Федерации.

С 1 сентября текущего года страны Евросоюза также перестанут импортировать синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием алмазов России весом от 0,5 карата.

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