Юань в 2023 году стал самой востребованной валютой среди россиян

Объем средств в китайской валюте на счетах компаний и граждан в российских банках достиг $68,7 млрд в эквиваленте. Это больше, чем на долларовых счетах ($64,7 млрд). Об этом сообщает ЦБ в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

За год депозиты в юанях выросли в 2 раза с $34,2 млрд до $68,7 млрд в эквиваленте. Среди всех валют доля юаня в депозитах достигла 5,6%, а среди «нетоксичных» валют — более 96%.

Также в 3,6 раза до $46,1 млрд увеличилось кредитование компаний в юанях. Это связано с конвертацией кредитов из «токсичных» валют и интересом экспортеров на фоне высоких ставок по рублевым кредитам.

В январе 2024 года доля операций с юанем на валютной бирже превысила 50% впервые в истории. В 2023 году восемь компаний провели IPO после кризисного 2022 года. Индекс Мосбиржи вырос на 3,9% в январе, а доля розничных инвесторов составила 75%.

До этого товарооборот России и Китая раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года.

Ранее аналитики придумали, как спасти фондовый рынок Китая.