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Эксперт ЦБ рассказала, как мошенники зарабатывают на подростках

Экономист Стрелкова: мошенники обманывают подростков на онлайн-квестах

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Depositphotos

На сегодняшний день популярностью пользуются различные экономические онлайн-игры и быстрый заработок на них. При этом в данной сфере достаточно мошенников. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова.

«Если составлять топ самых популярных и раскрученных пирамид, это как раз будут онлайн-квесты. Эта пирамида строится таким образом, что вам предлагают купить какого-то персонажа — он, как правило, очень дешевый, и должен заработать вам за несколько часов 200, 300, а иногда даже 1000 процентов», — рассказала Стрелкова.

При этом, когда пользователь пытается вывести свой выигрыш, злоумышленники блокируют аккаунт, добавила эксперт.

Целевой аудиторией, по ее словам, в основном являются дети и подростки. Именно поэтому стоимость персонажей соразмерна карманным расходам.

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша до этого рассказал, как отличить инвестиционную компанию от финансовой пирамиды. По его словам, последняя не сможет объяснить, как зарабатывает деньги.

В начале января Министерство внутренних дел РФ предупреждало, что мошенники начали маскировать финансовые пирамиды под интернет-проекты и инвестиционные компании.

Ранее ЦБ описал типичную жертву кибермошенников в России.

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