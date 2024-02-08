Россиянам рассказали, как вывести деньги из зарубежного банка при блокировке счета

У россиян и компаний с открытыми за рубежом счетами есть три основных способа продолжать вести бизнес с Китаем и Турцией, а если счет уже заблокирован — не потерять свои деньги, заявила в беседе агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Первая стратегия — найти финансового посредника. По словам эксперта, этот рынок активно развивается, каждый желающий сможет найти себе подходящий вариант.

Второй способ — перевести средства на счета в банки других дружественных стран, например, Армении или Белоруссии.

Если счет уже заморожен, можно закрыть его в добровольном порядке и снять наличные (для физлиц) или вывести средства через посредников на другой счет, указав в качестве основания для перевода выплату займа или дивидендов (для юрлиц). Однако это сработает только в случае неполной блокировки, предупредила Валишвили.

«Российские финансовые органы будут искать совместные решения с регуляторами зарубежных стран для минимизации рисков и потерь для россиян, имеющих активы за рубежом», — заверила финансист.

До этого россиян призвали не паниковать из-за решения китайского банка Chouzhou остановить расчеты с Россией.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина.