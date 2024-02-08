Товарооборот России и Китая раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года

Товарооборот России и Китая на год раньше установленного срока преодолел целевую отметку и вышел на рекордные $227,7 млрд, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Китай находится на первом месте в числе внешнеторговых партнеров нашей страны. Россия в прошлом году поднялась на четвертое место среди торговых партнеров КНР после США, Япония и Республики Корея», — отметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что уже свыше 90% расчетов между РФ и КНР проводится в рублях и юанях.

Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Си Цзиньпином подтвердил приверженность России принципу «одного Китая».

До этого Россия и Китай договорились противостоять вмешательству извне во внутренние дела двух стран, защищать суверенитет и продолжать стратегическое сотрудничество.

Ранее в США заявили о подготовке телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина.