В России предложили вернуть деньги дольщиков в стройку

Власти РФ рассматривают возможность создания альтернативы эскроу-счетам для финансирования строительства жилья. Об этом сообщают «Ведомости».

Предлагается разрешить застройщикам использовать средства дольщиков для возведения объектов при гарантиях со стороны регионов, пишет издание.

Как стало известно, такое поручение по итогам совместного заседания дали Минстрою. Об этом говорится в решении комиссии Госсовета по строительству и ЖКХ и комитета Госдумы по строительству.

Согласно документу, Минстрой должен проработать альтернативные механизмы финансирования жилищного строительства с привлечением денег дольщиков. Речь идет о создании социнфраструктуры при новых домах. Предложения министерство обещает представить до 1 июня.

По словам участника заседания, в обмен на создание школ, детсадов застройщики смогут опять использовать деньги покупателей жилья. Но уже под гарантии бюджетов регионов, а не банковские. Это должно стать альтернативой кредитам для девелоперов. Применять такой механизм будут в регионах с нехваткой соцобъектов.

«Механизм эскроу не всегда дает решение проблемы обеспечения районов социнфраструктурой. Новые схемы финансирования позволят строить соцбъекты там, где это необходимо», – прокомментировал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

По его словам, выиграют и граждане, и регионы.

До этого в России застройщики активно использовали средства дольщиков. Но после многочисленных случаев обманутых покупателей жилья с 1 июля 2019 года ввели эскроу-счета. Теперь деньги замораживаются на специальных счетах в банках и поступают застройщику по мере готовности объекта.

До этого Голикова рассказала о динамике господдержки семьям в России за 20 лет.

Ранее в России зафиксировали падение цен на вторичное жилье.