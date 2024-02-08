Песков не исключил изъятие немецких активов со стороны России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответил на вопрос о возможности изъятия немецких активов в ответ на вероятную национализацию дочерних предприятий российской «Роснефти» в Германии.

«Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам», — заявил Песков.

Он отметил, что у Москвы никаких контактов с Берлином нет, поэтому задействовать каналы для переговоров РФ не может

«Эти каналы разрушены и отсутствуют. Пока компания сама защищает свои интересы. Если возможно будет что-то сделать со стороны государства — государство всегда защищало интересы компаний», — добавил он.

Также представитель Кремля назвал действия немецкой стороны в отношении «Роснефти» «экспроприацией чужой собственности».

6 февраля Министерство по делам экономики и защиты климата Германии проинформировало российскую нефтегазовую компанию «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland, которая с 2022 года находится под внешним управлением Федерального сетевого агентства ФРГ.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.