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В России выявили профессии с повышенным риском эмоционального выгорания

«Зарплаты.ру»: бухгалтеры и работники сферы услуг наиболее подвержены выгоранию

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«Газета.Ru»

Специалисты, которые постоянно общаются с людьми и работают с финансами, больше других подвержены эмоциональному и профессиональному выгоранию. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру», пишет РИА Новости.

По их данным, в группе риска находятся работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты.

Выгорание сотрудников чаще всего выявляют руководители отделов и HR-специалисты в ходе опросов и личных встреч. Почти все опрошенные отметили, что за год в их компаниях возникали подобные случаи.

Основные стресс-факторы на работе — большие объемы задач, дедлайны, конфликты, поведение начальства и хаотичное планирование. Первые признаки выгорания - раздражительность, снижение эффективности, пессимизм и тревожность.

Чаще всего для борьбы со стрессом сотрудникам начальники дают им отгулы, проводят индивидуальную работу с психологом или переводят в другой отдел. А для профилактики важны стабильная зарплата, хороший коллектив и комфортные условия работы, говорится в исследовании.

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