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Китай в 2023 году стал главным покупателем двух видов мяса из России

Китай в 2023 году стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России

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Depositphotos

Китай по итогам 2023 года стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

За 12 месяцев КНР закупила 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн российского мяса птицы и говядины соответственно.

Также мясную продукцию из РФ в прошлом году активно импортировали Вьетнам (85,1 тыс. тонн свинины), Белоруссия (78,8 тыс. тонн свинины) и Иран (10,3 тыс. тонн баранины). Поставки российской готовой мясной продукции в Казахстан за год составили 48,9 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что экспорт свежей и охлажденной говядины из России в Китай за год вырос в 1,5 раза, до $6,1 млн в денежном эквиваленте.

До этого стало известно, что Россия по результатам прошлого года нарастила поставки баранины за рубеж в 10 раз.

Ранее сообщалось, что Россия начнет экспортировать говядину в Малайзию.

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