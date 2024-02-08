Цены на недвижимость в Германии упали с «исторически уникальной» скоростью

Цен на дома и квартиры в Германии в 2023 году продемонстрировали самое резкое и масштабное падение за последние 60 лет, пишет Der Spiegel.

Кондоминиумы за 12 месяцев подешевели на 8,9%, частные дома — на 11,3 процента, квартиры — на 20,1%, сообщили в Кильском институте мировой экономики (IfW). С поправкой на инфляцию снижение стоимости примерно на 5 п. п. выше.

«Скорость и масштабы нынешнего снижения цен на недвижимость в Германии исторически уникальны. Никогда с тех пор, как оценочные комитеты начали собирать данные в 1960-х годах, цены не падали так резко и быстро», — говорится в сообщении.

В период с 2009 года по 2022-й в ФРГ наблюдался стремительный рост стоимости жилья. За период цены увеличились в три-четыре раза в зависимости от сегмента.

Накануне сообщалось, что в России значительно подорожало загородное жилье. По итогам четвертого квартала 2023 года рост цен составил 14%.

Ранее в России зафиксировали массовое снижение цен на вторичное жилье.