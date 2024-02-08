Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские банки выступили против введения штрафов за утечки данных клиентов

РБК: банки раскритиковали идею ввести штрафы до ₽500 миллионов за утечки данных

close
100%
Depositphotos

Российские банки назвали необоснованной идею установить оборотные штрафы в размере до 500 млн рублей за утечку персональных данных клиентов, пишет РБК.

Вместо этого в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предложили установить фиксированные штрафы за повторную утечку информации банковских клиентов в 15-30 млн рублей в зависимости от категории данных.

Кроме того, банки призывают ввести ответственность только в случаях, когда утечка произошла из-за нарушений требований информационной безопасности. Они также просят дать год на адаптацию к новым условиям работы.

Соответствующее письмо НСФР совместно с кредитными организациями направили в Банк России, Минцифры РФ и председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

До этого предлагалось отстранять топ-менеджеров банков на 10 лет за утечки данных.

Ранее аналитики раскрыли количество телефонных номеров россиян, слитых в сеть в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами