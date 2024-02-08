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Пакистан обозначил планы по сотрудничеству с Россией

Пакистан рассчитывает на помощь России в привлечении инвестиций в страну

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан стремиться к долгосрочному сотрудничеству с Россией в различных областях, включая торговлю, энергетику и сельское хозяйство, заявил заместитель председателя Сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди. Об этом пишет ТАСС.

Исламабад также рассчитывает на помощь Москвы в привлечении инвестиций в экономику Пакистана, подчеркнул Африди.

«[Пакистан и Россия] имеют много общего и желают иметь прочные институциональные связи, межпарламентские отношения и межличностные контакты для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества», — обозначил представитель Сената.

До этого сообщалось, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии и Пакистана. Спрос возник на фоне дефицита кадров на отечественном рынке, а также сокращения числа трудовых мигрантов из стран СНГ. Между тем процесс оформления рабочих из дальнего зарубежья представляется более сложным и может занимать от полугода.

Ранее депутат Светлана Бессараб рассказала, что российские предприятия сейчас вынуждены звать на работу пенсионеров.

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