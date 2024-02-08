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В России резко выросли объемы производства вина

Производство виноградных вин в России за январь выросло на 20,4%

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В России по итогам января произвели 1,92 млн дал виноградных вин. Показатель на 20,4% превышает значение за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство игристых вин за период также увеличилось, однако менее значительно. Рост составил 7,7%, всего было выработано 891 тыс. дал. Производство ликерных вин увеличилось на 13,4%, до 79,1 тыс. дал.

Водки в январе произвели на 4,3% больше, чем годом ранее. Показатель достиг 4,96 млн дал. В то же время производство коньяка снизилось на 21,9%, до 513,8 тыс. дал.

В январе спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было выработано 7,327 млн дал (+2,1% год к году). Выпуск слабоалкогольной продукции рухнул на 45,8%, до 877,4 тыс. дал.

Ранее Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина.

До этого россиян предупредили, что скоро с российского рынка могут исчезнуть бюджетные французские, итальянские и испанские вина.

Ранее в России подсчитали, на сколько подорожает вино в 2024 году.

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