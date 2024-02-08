Президент Аргентины отказался от рассмотрения пакета реформ в парламенте

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей решил после предыдущего неудачного голосования не продолжать рассмотрение законопроекта с пакетом его реформ в парламенте. Об этом заявил глава блока правительственного альянса «Свобода наступает» в палате депутатов Оскар Саго телеканалу LN+.

«Законопроект больше не будут рассматривать в том виде, в каком его направили в конгресс», — уточнил парламентарий в беседе с журналистами.

По его данным, Милей не видит смысла в дальнейшем изменении законопроекта. Саго не исключает, что правительство решит провести задуманные реформы через парламент в виде отдельных законопроектов. Это может произойти во время очередной сессии, которая начнется 1 марта.

Палата депутатов начала рассмотрение законопроекта 6 февраля постатейно после того, как он был одобрен в целом. Но позже заседание было остановлено. Это было связано с отклонением пунктов, предоставляющих главе государства специальные полномочия действовать в обход парламента. Документ был возвращен на рассмотрение парламентской комиссии. Милей назвал преступниками депутатов, проголосовавших против. Инициатива возвращения пакета законодательных инициатив принадлежала блоку «Свобода наступает».

Правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря прошлого года.

2 февраля у здания конгресса Аргентины прошла акция протеста против проведения реформ, на которых настаивает президент республики. В результате сотрудники правоохранительных органов применили в отношении митингующих газ и дубинки, чтобы оттеснить людей с проезжей части на тротуар.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.