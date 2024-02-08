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В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по «Северным потокам»

В ЕК приняли к сведению решение Швеции по расследованию взрывов на «СП»

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RTL

В сообщении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что они приняли к сведению решение Швеции о закрытии расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

В ЕК отметили, что Дания и Германия продолжают свои расследования.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист объявил о прекращении расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за неподходящей юрисдикции страны. Он уточнил, что Германия продолжит расследование. Россия повторно запрашивала информацию о взрывах на «Северных потоках», но так и не получила ее, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил журналистам, что они приняли к сведению закрытие расследования Швецией по событиям на «Северном потоке». Он подчеркнул, что ответственность за дальнейшие расследования лежит на странах — членах ЕС.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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