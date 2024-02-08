В США предположили, что в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС

В случае победы на президентских выборах в США бывший глава государства Дональд Трамп предпримет против Европейского союза торговые меры карательного характера. Об этом со ссылкой на сторонников экс-президента сообщает агентство Bloomberg.

Один из неофициальных советников Трампа по экономическим вопросам заявил в интервью агентству, что бывший президент при переговорах тактически использует торговлю и тарифы, чтобы заставить государства Евросоюза действовать в интересах США. Это было наглядно видно, когда Трамп потребовал от союзников по НАТО выделять больше денег на военные нужды. По словам неофициального советника Трампа, многое будет зависеть от того, что Европейский союз предпримет для снижения тарифов на американские товары.

Для введения против ЕС жестких торговых мер имеются различные мотивы, считают сторонники экс-президента. Среди них, в частности, разочарование в Евросоюзе, который не занимает решительной позиции в отношении пошлин на китайскую продукцию и не собирается ограничивать стратегические инвестиции компаний Китая.

Ранее сообщалось, что в НАТО опасаются выхода США из альянса в случае прихода Трампа к власти.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.