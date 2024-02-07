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Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей

Нацбанк Украины разрешил провести до конца 2024 года безналичный обмен рублями

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил гражданам страны осуществить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, которые хранятся на их банковских счетах. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении НБУ, воспользоваться такой возможностью смогут банки-нерезиденты, исключениями являются банки-резиденты России и Белоруссии. В нем сказано, что продажа (обмен) российских и белорусских рублей может быть проведена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из этих видов валюты.

В силе остается запрет на внесение рублей на банковские счета.

После начала военной операции (СВО) на Украине был введен запрет на денежные операции с российским и белорусским рублем.

В феврале в НБУ заявили, что за январь международные резервы Украины сократились на $2 млрд и составили $38,5 млрд.

До этого депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что за период с февраля 2022 года государственный долг Украины вырос более чем вдвое и по итогам прошлого года превысил $145 млрд.

Ранее на Украине заявили, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву.

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