Сбербанку разрешили проводить сделки с долями некоторых нефтяных компаний

Российский президент Владимир Путин дал разрешение Сбербанку на проведение сделок с долями некоторых нефтяных компаний. Соответствующее распоряжение Путина появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, речь идет о компаниях «СИБИНТЭК», «Нефтегазопромысловые технологии», «УнтыгейНефть», «Сладковско-Заречное» и «ЮрекНефть».

В 2022 году Путин запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в недропользователях и предприятиях, признаваемых стратегическими, а также по отдельному списку с долями в ряде банков и компаниях топливно-энергетического комплекса.

В декабре 2023 года российский лидер продлил действие указа о запрете на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств до конца 2025-го.

До этого в России продлили действие моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года.

Ранее Путин объявил об индексации социальных выплат для 20 млн россиян.