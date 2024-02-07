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Шенгенская виза может подорожать уже в ближайшее время

АТОР: шенгенская виза может подорожать до начала летнего сезона 2024 года

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Depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) предложила пересмотреть размер сборов за шенгенскую визу. Если инициативу поддержат, то шенген может подорожать еще до начала летнего сезона 2024 года, предупреждает АТОР.

Базовую плату хотят повысить с €80 до €90 для взрослых и с €40 до €45 для детей. Вместе с этим вырастет и размер сервисных сборов.

Если инициативу ЕК одобрят, россияне будут платить за оформление шенгенской визы вместо нынешних 120 евро (визовый сбор 80 евро + сервисный сбор 40 евро) уже 135 евро за взрослого.

До этого стало известно, какие европейские страны больше всего пострадали от отсутствия туристов из России. Лидерами стали страны Прибалтики.

Между тем число иностранных туристов в РФ в 2023 году стало максимальным с начала пандемии, свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии.

Ранее сообщалось о резком подорожании однодневных туров по России.

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