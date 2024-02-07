Евросоюз может остаться без газа, если хуситы продолжат атаки судов в Красном море

Страны ЕС рискуют остаться без газа, если хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, нарушая один из ключевых торговых маршрутов поставок энергоносителей в Европу, пишет агентство Associated Press.

Евросоюз еще не восстановился после энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок СПГ из России. Сейчас страны Европы во многом полагаются на импортируемый морем природный газ для питания заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов. В прошлом году 12,9% европейского СПГ прошло через Красное море от поставщиков с Ближнего Востока.

На фоне обострения ситуации в Красном море многие судоходные и энергетические компании в целях безопасности перенаправили свои суда в обход Суэцкого канала. Это привело к увеличению сроков доставки и росту расходов.

Часть поставок и вовсе сорвалась. Так, около 70% поставок СПГ из Катара в главный терминал Италии на Адриатическом море в январе были отменены.

До этого стало известно, что доходы Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в январе упали вдвое.

Ранее сообщалось, что мировой рынок нефти становится все более локальным из-за конфликта в Красном море.