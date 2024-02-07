Экскурсионные туры в России резко подорожали

В России зафиксировали резкий рост стоимости однодневных туров. Цены подскочили до 70% из-за подорожания аренды автобусов, сообщает АТОР.

Причин увеличения стоимости аренды транспорта несколько. Отрасль переживает проблемы с поставками зарубежных комплектующих, а также испытывает дефицит кадров, в частности, речь идет о водителях.

Кроме того, негативно на ценах сказалась индексация утилизационного сбора для юрлиц, которая была проведена в августе 2023 года. В результате покупка китайского автобуса в России сейчас обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления.

Из-за возросшей цены на однодневные туры спрос на них начал падать. Так, если еще в начале осени 2023 года стоимость короткого путешествия из Москвы в Ростов Великий или Муром составляла порядка 2200-2800 рублей на человека, зимой она поднялась до 4700 рублей.

Для многих россиян, особенно тех, кто путешествует семьями, такие поездки в текущих экономических реалиях становятся «непозволительной роскошью», отметили эксперты.

До этого в OneTwoTrip рассказали о самых популярных у россиян направлениях для отдыха весной.

Ранее сообщалось, что число иностранных туристов в РФ в 2023 году стало максимальным с начала пандемии.