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В России подешевела аренда жилья

«Мир квартир»: цена аренды жилья в большинстве городов России упала в январе

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Depositphotos

Стоимость аренды жилья в большинстве городов России с начала года снизилась, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».

Однокомнатные квартиры за январь стали дешевле в среднем на 0,5% и сдаются за 21 178 рублей в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры подешевела на 1%, до 27 047 рублей в месяц, трехкомнатной — на 0,9%, до 33 719 рублей.

Цены на аренду жилья в России динамично росли в конце 2023 года. Ключевую роль сыграла сезонность: у многих арендаторов истекали договоры, люди меняли жилье, предложение сокращалось, пояснили эксперты.

В январе все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок. В результате свободных под съем «однушек» стало больше на 16%, «двушек» — на 12%, «трешек» — на 10%.

Однако, по прогнозам аналитиков, цены на аренду в России вскоре снова начнут расти.

О перспективах социальной ответственности на рынке аренды жилья — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какое жилье россияне планируют приобретать в 2024 году.

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