Центробанк рассказал, сколько россиян пострадало от киберпреступников в 2023 году

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников. Об этом по результатам опроса сообщил Центробанк РФ.

В опросе приняли участие более 395 тыс. человек. Выяснилось, что в 2023 году доля женщин среди пострадавших от кибермошенников оказалась существенно (на 11 п.п.) выше доли мужчин и составила 55,5%.

По данным регулятора, в среднем пострадавшие теряли менее 20 тыс. рублей.

В ЦБ отметили, что в прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками. Обычно люди сообщали аферистам свои данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги.

В итоге примерно треть пострадавших обращались с заявлением в свой банк с заявлением о хищении денег, отметили в регуляторе.

До этого в ЦБ рассказали «Газета.Ru», что на конец 2023 года доступ к сервису Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет совершать переводы за рубеж, имели клиенты 40 иностранных банков. Объем переводов превысил 1 млрд рублей.

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