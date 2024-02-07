В ЦБ описали наименее «травматичный» сценарий перехода России на зеленую энергетику

Аналитики Банка России оценили сценарии перехода страны на зеленую энергетику и пришли к выводу, что в любом случае уровень благосостояния общества снизится, пишет РБК.

Наименее «травматичный» путь достижения цели в 25% энергии из возобновляемых источников заключается в повышении производительности сектора зеленой энергетики. При этом просчитать степень трансформации инвестиций в эффективность производства практически невозможно, считают эксперты.

Еще один способ добиться установленной цели по декарбонизации — повысить внутренние налоги на традиционную углеродную энергетику и перенаправить вырученные средства в зеленый сектор.

Сейчас доля возобновляемой энергии в России составляет всего 2,3%, солнечной и ветровой — 1,8%.

Накануне сообщалось, что в ЕС намерены снизить парниковые выбросы на 90% к 2040 году за счет «зеленых» технологий.

Ранее ученые создали самый чувствительный в мире детектор токсичных выбросов промышленности.