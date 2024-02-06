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Международные резервы Украины снизились на $2 млрд за январь

С начала года резервы Украины снизились почти на 5% и составили $38,5 млрд

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За первый месяц 2024 года международные резервы Украины сократились на $2 млрд и составили $38,5 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

По данным украинского регулятора, основными причинами снижения резервов стали валютные интервенции для поддержания курса гривны, обслуживание внешнего долга и меньший объем международной финансовой помощи.

«В январе резервы уменьшились на 4,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Такая динамика связана с продажей валюты нами для стабилизации курса, а также выплатами по внешним долгам», — пояснили в официальном Telegram-канале НБУ.

При этом в ведомстве отметили, что объемы поступления помощи от партнеров снизились. В частности, от Японии через Всемирный банк поступило $386 млн, тогда как ранее суммы были больше.

Кроме того, на обслуживание долга иностранным кредиторам ушло более $440 млн. В том числе $368 млн — на погашение валютных облигаций.

До этого стало известно, что устойчивость экономики РФ удивила зарубежных экономистов.

Ранее Украина национализировала активы российского бизнесмена на миллионы долларов.

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