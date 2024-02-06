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В прошлом году Россия снизила экспорт газа

Вице-премьер Новак: РФ в 2023 году снизила экспорт трубопроводного газа на 29,9%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году упал на 29,9% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию вице-премьера Александра Новака к выступлению в Совете Федерации.

По данным Новака, экспорт топлива снизился с 142,1 млрд куб. м в 2022 году до 99,6 млрд куб. м в 2023.

Кроме этого, сообщается, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году снизился на 1,9%, до 45,4 млрд куб. м с 46,3 млрд куб. м.

4 февраля в «Газпроме» сообщили, что был установлен новый исторический рекорд по поставкам трубопроводного газа в Китай. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай может вырасти до 48 млрд куб. м в год.

Ранее поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума.

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