В прошлом году Россия снизила экспорт газа

Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году упал на 29,9% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию вице-премьера Александра Новака к выступлению в Совете Федерации.

По данным Новака, экспорт топлива снизился с 142,1 млрд куб. м в 2022 году до 99,6 млрд куб. м в 2023.

Кроме этого, сообщается, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году снизился на 1,9%, до 45,4 млрд куб. м с 46,3 млрд куб. м.

4 февраля в «Газпроме» сообщили, что был установлен новый исторический рекорд по поставкам трубопроводного газа в Китай. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай может вырасти до 48 млрд куб. м в год.

Ранее поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума.