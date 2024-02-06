Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали сумму ипотечного портфеля банка

Ипотечный портфель Сбера превысил 10 триллионов рублей

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

В 2023 году ипотечный портфель Сбера превысил 10 трлн рублей, рассказал в рамках конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы – 2024» директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

«2023 год у нас получился рекордный. Мы системно и поступательно с партнерами двигались к тому, чтобы у нас росли не только продажи, но и истории, связанные с повышением доступности жилья, что по факту и случилось», — сказал Лейпи.

Он добавил, что «10 трлн рублей – это огромная сумма».

По словам Лейпи, 10 трлн рублей – это почти 7% от ВВП России за прошлый год, а из всей отрасли – 15%.

Ранее в Сбере назвали сумму раскрытия счетов эскроу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами