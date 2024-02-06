В Сбере назвали сумму ипотечного портфеля банка

В 2023 году ипотечный портфель Сбера превысил 10 трлн рублей, рассказал в рамках конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы – 2024» директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

«2023 год у нас получился рекордный. Мы системно и поступательно с партнерами двигались к тому, чтобы у нас росли не только продажи, но и истории, связанные с повышением доступности жилья, что по факту и случилось», — сказал Лейпи.

Он добавил, что «10 трлн рублей – это огромная сумма».

По словам Лейпи, 10 трлн рублей – это почти 7% от ВВП России за прошлый год, а из всей отрасли – 15%.

Ранее в Сбере назвали сумму раскрытия счетов эскроу.