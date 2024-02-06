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Экономист оценил, как изменится ключевая ставка в России в феврале

Экономист Остапкович: ключевую ставку в России не снизят в феврале

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вероятнее всего Центральный банк России не снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, которое запланировано на 16 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Январь – это не показательный месяц. По нему нельзя делать каких-то серьезных экономических заключений. Так что вполне вероятно, что на первом в этом году заседании ЦБ просто оставит ключевую ставку на том же уровне [в 16%]», — сказал эксперт.

Он также допустил, что ЦБ может поднять ставку на 50 базисных пунктов. Однако, вероятность такого развития событий ниже, уточнил Остапкович. По его мнению, снижение ключевой ставки может произойти не раньше третьего квартала 2024 года в зависимости от движения инфляции.

«Где-то в районе третьего-четвертого квартала, если все будет складываться нормально – и бюджетная дисциплина, и цены на углеводороды, – то, вполне возможно, ключевая ставка начнет уменьшаться. То есть постепенного снижения можно ожидать не раньше третьего квартала 2024 года», — заключил экономист.

В конце января Центробанк анонсировал старт публикаций специального документа, в котором будут подробно описаны все обсуждения, предшествовавшие решению по ключевой ставке. Отмечается, что документ будет появляться в свободном доступе на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. В релизе Банка России его именуют «Резюме».

Ранее экономист ответил на высказывание Центробанка о льготной ипотеке.

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