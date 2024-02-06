Ветеринар назвал причину подорожания лекарств для животных в России

Рост стоимости лекарств для животных в России обусловлен сложностями в импорте заграничных препаратов. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Ввоз медикаментов, по его словам, затруднен из-за западных санкций, сложных логистических цепочек и т.д.

«Все упирается в импорт, к сожалению. Это очень печальная тенденция. Возникает вопрос, а российская продукция хуже что-ли? Да нет, не хуже: есть достойные российские аналоги. Но в условиях капитализма, когда дорожает импорт, снижается конкуренция — и наши производители тоже начинают поднимать цены», — отметил ветеринар.

В отечественных ветклиниках наблюдается рост цен на импортный наркоз, реагенты и прочие препараты, добавил он.

До этого Шеляков отмечал, что за последний год вакцинация животных совершила самый резкий скачок в цене. Также, по его словам, заметно выросла стоимость противопаразитной обработки и хирургических операций.

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