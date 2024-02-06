Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии оборонной промышленности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы», — заявила она.

Также фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года. Согласие членов ЕС предоставить Украине эту сумму, по ее словам, стало важным шагом вперед.

1 февраля на специальном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере €50 млрд, но поставили определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.