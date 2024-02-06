Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии оборонной промышленности

Фон дер Ляйен: ЕК привлекла Киев к разработке стратегии оборонной промышленности

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы», — заявила она.

Также фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года. Согласие членов ЕС предоставить Украине эту сумму, по ее словам, стало важным шагом вперед.

1 февраля на специальном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере €50 млрд, но поставили определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами