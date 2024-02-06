Минфин продумывает вариант введения акциза на медицинский спирт

В Минфине РФ в настоящее время прорабатывается вопрос о введении акциза на медицинский спирт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что цель — не допустить повышения цен на лекарственные препараты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, этот вопрос рассматривается с учетом недопущения роста стоимости лекарств.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке комплекса мер по усилению контроля за оборотом медицинского спирта. По его словам, документ уже прошел обсуждение и будет дорабатываться.

В Минфине отмечают, что каких-либо разногласий с Минздравом по этому поводу нет. Ведомства искали конструкцию, которая не приведет к росту цен на лекарства. В частности, рассматривался вариант с субсидированием производителей.

Осенью прошлого года в Минфине оценивали дополнительные поступления в бюджет от акциза на медспирт в 15-20 млрд рублей.

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