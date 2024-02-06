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Эксперт рассказал, как кадастровая переоценка скажется на налогах

Юрист Инютин: налог вырастет минимум на 10% после переоценки кадастра

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России по итогам 2023 года проведена кадастровая переоценка всей недвижимости. Ее результаты повлияют на величину налога за 2024 год. Об этом сообщает Life со ссылкой на мнение заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина.

Для Москвы переоценка стоимости составила 21%. По словам Инютина, изменение кадастровой стоимости не означает автоматический рост налога на такую же величину. Налоговый кодекс ограничивает увеличение налога порогом в 10%.

Как пояснил эксперт, налог на имущество физлиц нужно платить до 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. Это значит, что уведомления с учетом переоценки 2023 года придут осенью 2025-го, а платить по ним надо будет до 1 декабря 2025-го.

При этом следующая переоценка по закону может состояться не раньше 2027 года. Таким образом, подчеркнул Инютин, увеличение нагрузки составит не более 10% от оценки 2023 года.

Кроме того, заплатить больше налогов могут продавцы недвижимости. По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, это коснется тех, кто занижал цену сделки, а также владельцев сильно запущенной недвижимости в престижном районе.

До этого стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о «дачной амнистии» для бань и сараев.

Ранее в России запланировали отменить налог на доход от длинных депозитов.

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