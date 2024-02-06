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Минфин РФ согласился увеличить лимиты для банков по IT-ипотеке

Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке

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Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин РФ поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте министерства.

«Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен», — отметили в Минфине.

На данный момент ДОМ.РФ перераспределяет оставшиеся лимиты (около 39 млрд рублей) среди тех кредитных организаций, у которых они закончились, отметили в Минфине. Таким образом, до принятия акта об увеличении лимитов выдача продолжится с учетом перераспределения.

Программа IT-ипотеки начала действовать в России с мая 2022 года. На льготную программу могут рассчитывать сотрудники, официально трудоустроенные в организации, которая работает в сфере информационных технологий и имеет аккредитацию Минцифры РФ.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рост цен на жилье недопустим, а льготная ипотека должна носить целевой характер и повышать доступность жилья.

Ранее россиянам назвали три главных причины, почему банк может отказать в ипотеке.

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