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В ЕК назвали сроки выделения Украине денег из пакета помощи на €50 млрд

Ляйен: ЕС выделит Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

Согласие членов ЕС предоставить Украине эту сумму, по словам Ляйен, стало важным шагом вперед.

Глава ЕК подчеркнула, что Европа верна своему слову и продолжит предоставлять критически необходимое финансирование своему партнеру и будущему члену ЕС.

«Планируем начать выплаты в марте», — написала фон дер Ляйен.

Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере €50 млрд, но поставили определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, а также верховенство закона.

По данным Reuters, до голосования руководство ЕС и лидеры стран сообщества провели консультации с участием венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который до последнего не соглашался выделять Украине эти средства.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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