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Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия

Производители алюминия Европы призвали запретить импорт этого металла из России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ассоциация производителей алюминия ЕС, поддерживаемая Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, оказывает давление на Брюссель с целью введения эмбарго на импорт этого металла из России в рамках 13-го пакета санкций. Об этом сообщает Politico.

Между тем дипломаты сомневаются, что полный запрет будет согласован всеми странами союза до 24 февраля (блок стремится представить новые ограничительные меры ко второй годовщине начала СВО). Дело в том, что 9% европейского импорта алюминия все еще приходится на РФ. При этом российская продукция стоит значительно дешевле.

«Предложение, скорее всего, столкнется с противодействием со стороны таких индустриальных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен», — пишет Politico.

Ассоциация производителей алюминия ЕС утверждает, что Брюссель должен полностью прекратить российский импорт с осени 2023 года. В декабре европейские промышленные потребители выступили против санкций в отношении российского алюминия. Италия, Германия и ряд других стран отметили, что введения подобных ограничений стало бы «своего рода экономической ядерной бомбой».

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия не собирается добавлять в 13-й пакет санкций новые запреты на импорт товаров из России.

Ранее в Венгрии сочли попытки ЕС ввести новые рестрикции против РФ несерьезными.

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