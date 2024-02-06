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Япония ужесточит требования для соблюдения потолка цен на нефть РФ

Япония с 20 февраля ужесточит меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

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Dmitry Lovetsky/AP

С 20 февраля министерство финансов Японии планирует ужесточить меры, способствующие соблюдению потолка цен на российскую нефть, принятого странами G7. Об этом сообщает газета Nikkei.

По информации издания, правительство будет требовать от экспортеров, которых подозревают в превышении потолка цен на российскую нефть, предоставить содержание расходов на приобретение, перевозку и страхование нефти. Свидетельство от импортеров нефти РФ с подтверждением потолка цен на срок контракта по перевозке или страхованию теперь будет необходимо предоставлять при каждой погрузке. Это должно ужесточить соблюдение правил.

Отмечается, что такое свидетельство не потребуется, если цены на нефть будут прописаны в контракте.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA) сообщало, что партия российской нефти в объеме 10 тыс. баррелей была ввезена в США в ноябре 2023 года через терминалы на Багамах.

Ранее глава Сербии Вучич рассказал о поиске альтернативы топливу из России.

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