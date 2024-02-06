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Boeing отправит на доработку порядка 50 самолетов

Boeing отправит на доработку самолеты из-за отверстий в фюзеляжах

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Guido Allieri

Глава подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил сообщил, что в порядке 50 самолетах Boeing 737 обнаружены несоответствия в просверленных отверстиях в фюзеляжах. Об этом сообщает телеканал АВС.

«Хотя это потенциальное состояние не является непосредственной проблемой безопасности полетов и все самолеты 737 могут по-прежнему безопасно эксплуатироваться, на данный момент мы считаем, что нам придется провести доработку примерно 50 недоставленных самолетов», — сообщил Дила.

До этого президент авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолетов. Кларк обратил внимание на снижающееся качество самолетов американской корпорации, напомнив о случае с Boeing 737 MAX, у которого сорвало дверь в воздухе. Теперь топ-менеджер впервые планирует направить своих инженеров наблюдать за производственными линиями концерна, в то время как ранее «это не было бы санкционировано».

Также агентство Reuters сообщало, что в компании Boeing призвали поставщиков деталей лучше затягивать болты, в том числе используя специальные инструменты для калибровки.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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