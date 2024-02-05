Экономист объяснила повышение штрафов для банков за нарушения в рекламе кредитов

Двукратное повышение штрафов за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов направлено на борьбу с недобросовестными кредиторами и защитит заемщиков. Так кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили оценила новую инициативу Минюста РФ для «Газеты.Ru».

По ее словам, если оценивать инициативу с позиции заемщиков, польза очевидна.

«Многие потенциальные заемщики «клюют» на недостоверную информацию, спешат оформить заем, а в итоге получают совсем другие условия. Не каждый может объективно оценить достоверность информации и возможные риски, что влечет к увеличению долговой нагрузки и потери платежеспособности», — заключила экономист.

Она пояснила, что недобросовестные банки оценили собственные риски снижения кредитного портфеля выше, чем риски нарушения норм закона.

«Официальной информации о том, скольких кредиторов привлекли к ответственности и какой общий объем наложенных штрафов, нет. Может по этой причине некоторые банки не торопятся менять свои условия по кредитам в интернете. В случае кратного увеличения штрафов ситуация быстро начнет меняться, в том числе, и потому, что штрафы будут выписывать до момента устранения нарушения. А это уже ощутимые потери для кредиторов», — пояснила Валишвили.

В настоящее время штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Законопроект Минюста о двукратном повышении штрафов — до диапазона от 40 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 млн руб. для банков — должно 5 февраля рассмотреть правительство РФ. Его уже согласовали Минфин, Минэк и Федеральная антимонопольная служба.

Ранее ЦБ обязал банки и микрофинансовые организации в России отображать в рекламе кредитов не только минимальную, но и максимальную ставку.