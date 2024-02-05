В России не будут вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Правительство России не поддержало законопроект, в котором предложили с 2024 года включить нефтегазовые и угольные компании в список плательщиков налога на сверхприбыль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.

Законопроект разработали депутаты партии «Справедливая России — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В документе указали, что для таких организаций уже есть меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Поэтому правительство РФ не поддерживает этот законопроект.

До этого в министерстве финансов РФ рассказали, что поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составили 318,8 млрд рублей, что на 18,8 млрд рублей превысило плановый показатель в 300 млрд рублей.

По данным ведомства, большинство компаний уплатили налог в 2023 году в виде обеспечительного платежа по сниженной ставке 5%. Однако некоторые предпочли провести полную оплату в январе 2024 года по ставке 10%.

Ранее экономист рассказал, как предприниматели могут сэкономить на налогах в 2024 году.