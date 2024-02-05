Члены G7 могут разработать собственные меры против РФ к 24 февраля

Страны — члены G7 могут подготовить собственные меры против России к 24 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отметило, что ЕС собирается ввести новые санкции против РФ к 24 февраля. Союз координирует свои действия со странами «Большой семерки»(G7).

«(Меры ЕС. — «Газета.Ru») координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций», — пишут журналисты.

Санкции против РФ затронут десятки физических и юридических лиц. Экономические меры тоже разрабатываются, но вряд ли будут готовы к 24 февраля, добавил Bloomberg.

До этого газета Politico со ссылкой на дипломатов писала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». По информации издания, в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.