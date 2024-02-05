Эксперт допустил, что интерес к негативу в экономике КНР разжигается умышленно

Сегодня на китайскую валюту негативное влияние оказывают геополитическая напряженность вокруг Тайваня, а также прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) об ускорении темпов инфляции и снижения ВВП до 4,6%. Об этом в интервью РИАМО рассказал CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«При этом немало участников рынка предпочитают придерживаться мнения, что интерес к негативным сторонам китайской экономики может подогреваться умышленно, и стараются объективнее оценивать общую ситуацию», — отметил эксперт.

Он добавил, что в фокусе инвесторов — обещания минфина КНР стимулировать экономику за счет бюджетных мер, а также поддерживать внутренний спрос.

По прогнозу Тимошенко, диапазон, в котором будет торговаться юань на текущей неделе, составит 12,50-12,75 рубля.

В прошлом месяце стоимость китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, опускалась до рекордно низких уровней с начала 2000-х. Дисконт по отношению к материковым аналогам достиг 36%, что стало самым высоким показателем за 15 лет.

Крупнейшим государственным банкам КНР пришлось вмешаться в операции на валютном рынке, чтобы удержать юань от обвала.

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