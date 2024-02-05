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Песков рассказал о роли АП в сделке по продаже активов «Яндекса»

Песков: администрация президента не согласовывала сделку с активами «Яндекса»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Администрация президента (АП) России никак не участвовала в сделке по продаже активов «Яндекса», все решения нидерландской Yandex N.V. принимались в результате переговоров между участниками бизнеса. Об отсутствии какой-либо роли АП в продаже активов и подразделений технологической компании рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких обязательств по согласованию [подобных сделок] с администрацией президента не существует. Это корпоративный вопрос, Это исключительно вопрос корпоративных договоренностей между сторонами», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, он ограничен в возможностях комментировать подробности сделки, однако положительно относится к ее завершению, так как таким образом компания продолжит работу на территории России.

«Переговоры были долгими и в результате успешно завершились, что мы и приветствуем», — заключил он.

Утром 5 февраля официально объявили о сделке. В результате Yandex N.V. продала активы «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров.

Теперь головной компанией вместо нидерландской станет международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.

При этом Yandex N.V. откажется от названия, но сохранит за собой зарубежные стартапы «Яндекса» (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центр в Финляндии.

Ранее выяснилось, как «Яндекс» теперь будет представлен на Мосбирже.

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