Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили план Запада использовать активы РФ как залог под облигации для Украины

Песков назвал незаконным план Запада использовать активы РФ для помощи Украине

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным план Запада использовать российские активы в качестве залога под облигации для Украины. О соответствующих планах писала газета Financial Times.

Песков призвал дождаться официальных заявлений от представителей Запада, поскольку, по его мнению, сейчас даже самые серьезные издания допускают ошибки.

Представитель Кремля отметил, что сама по себе указанная тема очень важна для России, потому что в случае, если такие решения будут приняты, они будут незаконны.

«Россия будет такие решения оспаривать, мы будет защищать наши интересы, активы. Посягательство на чужую собственность подрывает экономические основы. Те, кто принимают решения, понимают последствия. Будем наблюдать», — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что страны Запада готовят план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, при котором российские активы предлагается использовать в качестве залога для погашения.

Как уточняет FT, коалиция стран — союзниц Украины потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае неуплаты — начнет изымать замороженные средства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами