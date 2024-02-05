В Кремле оценили план Запада использовать активы РФ как залог под облигации для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным план Запада использовать российские активы в качестве залога под облигации для Украины. О соответствующих планах писала газета Financial Times.

Песков призвал дождаться официальных заявлений от представителей Запада, поскольку, по его мнению, сейчас даже самые серьезные издания допускают ошибки.

Представитель Кремля отметил, что сама по себе указанная тема очень важна для России, потому что в случае, если такие решения будут приняты, они будут незаконны.

«Россия будет такие решения оспаривать, мы будет защищать наши интересы, активы. Посягательство на чужую собственность подрывает экономические основы. Те, кто принимают решения, понимают последствия. Будем наблюдать», — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что страны Запада готовят план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, при котором российские активы предлагается использовать в качестве залога для погашения.

Как уточняет FT, коалиция стран — союзниц Украины потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае неуплаты — начнет изымать замороженные средства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.