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Путин поручил увеличить лимит дальневосточной ипотеки

Размер льготной ипотеки на Дальнем Востоке вырастет до 9 млн рублей

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Freepik.com

Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей при покупке вторичного жилья в моногородах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Изменения касаются программы дальневосточной и арктической ипотеки, требуя общей площади приобретаемого жилья более 60 кв. м. Предложенные поправки должны быть введены до 1 марта. Кроме того увеличен размер дальневосточной ипотеки с 6 млн рублей до 9 млн рублей. Ставка осталась прежней от 2%

До этого стало известно, что в январе 2024 года Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по снижению спроса на льготную ипотеку под 8%. За январь число заявок в Москве уменьшилось на 36,2%, в Санкт-Петербурге — на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%.

В целом по стране количество обращений увеличилось на 7%.

Ранее россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке.

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