Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава Emirates указал на сильное падение качества самолетов Boeing

Глава Emirates Кларк раскритиковал Boeing за сильное снижение качества самолетов

close
100%
Shutterstock

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолетов. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Кларк указал на снижающееся качество самолетов американской корпорации, напомнив о случае с boeing 737 MAX, у которого сорвало дверь в воздухе.

Отмечается, что он впервые планирует направить своих инженеров наблюдать за производственными линиями концерна, в то время как ранее «это не было бы санкционировано».

До этого Reuters сообщало, что в компании Boeing призвали поставщиков деталей лучше затягивать болты, в том числе используя специальные инструменты для калибровки.

Также генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью телеканалу CBS News заявил, что во многих самолетах Boeing выявлено массовое ослабление болтов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами