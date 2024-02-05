Глава Emirates указал на сильное падение качества самолетов Boeing

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолетов. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Кларк указал на снижающееся качество самолетов американской корпорации, напомнив о случае с boeing 737 MAX, у которого сорвало дверь в воздухе.

Отмечается, что он впервые планирует направить своих инженеров наблюдать за производственными линиями концерна, в то время как ранее «это не было бы санкционировано».

До этого Reuters сообщало, что в компании Boeing призвали поставщиков деталей лучше затягивать болты, в том числе используя специальные инструменты для калибровки.

Также генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью телеканалу CBS News заявил, что во многих самолетах Boeing выявлено массовое ослабление болтов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.