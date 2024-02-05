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В России могут увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов

«Известия»: в РФ могут вдвое увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов

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Global Look Press

В России могут вдвое повысить штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов. Соответствующий законопроект будет рассмотрен правительством на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД), которое пройдет в понедельник, 5 февраля. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на документы к КЗД и источник в кабинете министров.

Как сообщает издание, Минюст подготовил этот документ. Его уже согласовали Минфин, Минэк и Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что ответственность должна, в том числе, распространяться на требование отображать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней упоминается процентная ставка по займу. Если законопроект примут, штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе кредитов могут увеличить до диапазона от 40 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 млн руб. для банков.

Сейчас штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

До этого банки и микрофинансовые организации в РФ обязали отображать в рекламе кредитов не только минимальную, но и максимальную ставку.

Ранее россиян предупредили о риске накопить долги даже по неиспользуемой кредитной карте.

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