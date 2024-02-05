Авиакомпаниям в РФ могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Авиакомпаниям в России могут запретить рассаживать родителей и их детей в самолетах. Группа депутатов «Единой России» готовит соответствующие поправки в Воздушное законодательство РФ. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, подготовка законопроекта только началась, в настоящее время парламентарии уточняют формулировки документа. К примеру, депутаты пока не определили, для детей какого возраста должен быть актуальным этот запрет. Сейчас авторы инициативы рассматривают несколько вариантов — например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18. При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, заявила Буцкая.

Она отметила, что в первую очередь речь идет о безопасности полетов, в ходе которых дети должны находиться рядом со своими родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь.

«В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», — добавила парламентарий.

В декабре 2023 года в Генпрокуратуре РФ сообщили об изменении правил перелета пассажиров с детьми. В России пассажиры самолетов теперь могут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок во время полета. Правила изменили по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Ранее бортпроводники спасли младенца, который перестал дышать во время полета.