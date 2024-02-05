В 13-м пакете санкций Евросоюза против России не будет новых запретов на импорт

Европейская комиссия не собирается добавлять в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций новые запреты на импорт товаров из России. Об этом, ссылаясь на дипломатов из Евросоюза, сообщает Reuters.

По информации агентства, несмотря на призывы ряда государств о вводе дополнительных запретов на импорт из России, Европейская комиссия намерена принять 13-й пакет как можно скорее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных ограничений импорта из РФ.

При этом источники утверждают, что Еврокомиссия вскоре предложит принять новый, 14-й пакет санкций, в котором будут введены новый запреты на импорт из России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Попытки Евросоюза ввести новые рестрикции против России выглядят несерьезно.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава собирается добиваться включения топлива для атомных электростанций (АЭС) в 13-й пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.