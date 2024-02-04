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Глава ЦБ Турции пообещал бороться с инфляцией

Новый глава Центробанка Турции Карахан пообещал бороться с инфляцией

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Emrah Gurel/AP

Новый глава Центрального банка Турции Фатих Карахан заявил, что ведомство будет бороться с ростом инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы определенно не допустим ухудшения инфляционных прогнозов», — сказал Карахан.

Он отметил, что важной задачей для регулятора является обеспечение ценовой стабильности. При этом Карахан добавил, что денежно-кредитная политика продлится до снижения инфляции до целевого уровня.

До этого сообщалось, что рост инфляции в Турции по итогам января может стать максимальным с августа 2023 года. По оценкам аналитиков, месячный рост цен в январе составит 6,3%. Предыдущие пять месяцев показатель последовательно снижался. В декабря инфляция в Турции ускорилась всего на 2,9%. Официальные данные будут опубликованы в понедельник, 5 февраля.

Вечером 2 февраля глава центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан внезапно подала в отставку. От должности она отказалась всего через восемь месяцев после назначения. Место занял Фатих Карахан.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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